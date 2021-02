Mujer graba accidentalmente golpe de Estado en Birmania

Khing Hnin Wai, mueve los brazos al ritmo de una música electrónica haciendo una rutina de aerobics en una plaza céntrica de Naypyidaw, ajena al paso de un convoy de vehículos blindados a sus espaldas. Así, parece captar accidentalmente el golpe de Estado militar en curso en Birmania en un video surrealista que se ha vuelto viral.

La profesora de educación física de Naypyidaw, la capital de Birmania, subió a Facebook el lunes por la mañana una grabación de su entrenamiento, en la que se agitaba y movía los brazos al ritmo de una canción de baile.

Sin saberlo, la historia parecía estarse gestándose justo detrás de ella, mientras vehículos blindados y todoterrenos negros pasaban por la rotonda del Loto Real, cerca del Parlamento del país.

A video of a dancer filming her exercise routine in front of #Myanmar’s parliament has gone #viral. Little did she know that while recording, Khing Hnin Wai also happened to capture the first moments of a dramatic #coup in the background of her #video.

Video via @VonKoutli pic.twitter.com/vVl98lm1cM

— The Express Tribune (@etribune) February 2, 2021