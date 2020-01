Muestran como se ve el fuego de Australia desde un avión (VIDEO)

Las imágenes de los incendios forestales que desde hace meses azotan a Australia, han conmovido al mundo, y ahora, el ejército de ese país, ha compartido un video que muestra las condiciones en las que trabajan los pilotos que ayudan a combatir el fuego.

El vicemariscal del Ejército del Aire, el comandante, Joe Lervasi, compartió unas imágenes en las que se ve que se encuentra en la cabina de un avión y sobrevuela un cielo completamente anaranjado.

Our people are highly trained & professional, but not always able to complete the mission on first try.

This video shows how heavy smoke from bushfires has prevented some C27J & C130J flights from reaching #Mallacoota & #Merimbula #AusAirForce #AustralianFires #YourADF pic.twitter.com/PhNjNIUVHf

— Air Commander (@RAAF_ACAUST) January 6, 2020