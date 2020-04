Muere en EEUU bebé de seis semanas con Covid-19

Un bebé de seis semanas murió en Connecticut (EEUU), supuestamente por complicaciones relacionadas con la Covid-19, lo que le convertiría en una de las víctimas más jóvenes de la enfermedad, anunció este miércoles el gobernador de ese estado, Ned Lamont.

“Hoy, con tristeza desgarradora, podemos confirmar la primera muerte pediátrica en Connecticut relacionada con #COVID19. Un recién nacido de 6 semanas del área de Hartford fue llevado sin respuesta a un hospital a finales de la semana pasada y no pudo ser salvado”, explicó el gobernador en su cuenta de Twitter.

It is with heartbreaking sadness today that we can confirm the first pediatric fatality in Connecticut linked to #COVID19. A 6-week-old newborn from the Hartford area was brought unresponsive to a hospital late last week and could not be revived. (1/3)

— Governor Ned Lamont (@GovNedLamont) April 1, 2020