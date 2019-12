Muere agente del servicio secreto ruso tras tiroteo en Moscú (VIDEO)

Un agente de los servicios secretos rusos murió este jueves y varias personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido cerca de la sede del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) en el centro de Moscú, según fuentes oficiales.

Según informa el servicio de prensa del FSB, un agente murió debido a las heridas de bala recibidas en el ataque, mientras otros dos también sufrieron “heridas muy graves”.

Video of first moments after shootout started in Moscow https://t.co/Vx6bMbjWYY pic.twitter.com/bVgCfLL9A9

— Liveuamap (@Liveuamap) December 19, 2019