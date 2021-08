Momento incómodo, Trump recomienda la vacuna covid y recibe burlas

¡Vaya sorpresa! El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump recomendó la vacuna covid por lo que fue abucheado por sus propios seguidores luego de que el empresario les recomendara vacunarse contra el covid-19.

Esto sucedió durante un mitin en Alabama, donde recibió burlas y gritos.

Te puede interesar:¡Así reaccionó Tom Holland a la filtración de ‘Spiderman: No Way Home’!

Las burlas y los abucheos se dieron en un evento donde el ex mandatario le pidió a sus seguidores vacunarse.

Cuando el ex mandatario se percató de los abucheos y las burlas, les dijo que él respetaba sus libertades y que podían no hacerlo, pero el empresario reitero la invitación a realizar la inoculación.

Por otra parte también aseguro que él ya se encuentra vacunado y que si la vacuna no funciona, él será el primero en saberlo.

“Creo totalmente en sus libertades, eres libre tienes que hacer lo que tienes que hacer.”

“Yo solo recomiendo ponerse las vacunas, resulta que me puse la vacuna, si no resulta serán los primeros en saberlo ¿de acuerdo?’.

LOL Trump told his slime to get vaccinated and they booed him. #YouCantVaccinateAgainstMobs pic.twitter.com/BOkaYfbUNw

— Keith Olbermann (@KeithOlbermann) August 22, 2021