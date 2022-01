¡Michi a la vista! Joe Biden presenta la nueva mascota de la Casa Blanca llamada 'Willow'

¡Michi a la vista! La nueva mascota de La Casa Blanca oficialmente llegó y es una pequeña gatita de apenas un año de edad a la que bautizaron como ‘Willow’.

La oficina de la primera dama, Jill Biden anunció que la familia presidencial de Estados Unidos dio la bienvenida a la felina a La Casa Blanca.

De acuerdo con Michael LaRosa, la primera dama de La Casa Blanca bautizó a esta pequeña gatita con el nombre de ‘Willow’ en honor a su ciudad natal, Willow Grove, en Pensilvania.

‘una gata de granja de Pensilvania, Willow, causó una gran impresión en la doctora Biden cuando en el 2020 saltó al escenario e interrumpió sus comentarios durante una mitin de campaña, aseguró LaRosa.

Por su parte, la doctora Jill Biden anuncio hace algún tiempo que la familia se encontraba con una ‘gata en espera’.

Welcome to the Biden family, Willow! pic.twitter.com/MXLmjhNxBr

— President Biden (@POTUS) January 28, 2022