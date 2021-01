México y su nueva relación tras el fin de la era Trump

Escucha la nota:



Luego de que el Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, visitara a Donald Trump, los demócratas manifestaron su molestia por haber aceptado, así como parte de la sociedad mexicana, luego de que hace cuatro años en campaña el magnate criticara y ofendiera a los mexicanos cada vez que podía.

Aunado a lo anterior, en noviembre pasado Joe Biden, candidato demócrata, se impuso en las elecciones estadounidenses a Trump, pese a que el Colegio Electoral no dictaba el triunfo oficial, varios países se sumaron a la felicitación, menos México y otros cuatro países abogando “respeto a los tiempos” y también a los alegatos de Trump sobre un posible fraude electoral, aumentando las diferencias con el nuevo gobierno norteamericano para muchos especialistas.

En entrevista exclusiva para MVS Noticias, Fausto Pretelin, Muñoz de Cote, consultor, académico, editor e internacionalista considera que es lo de menos la felicitación pero que obviamente no se olvida y ve una mala relación con el gobierno estadounidense: “Mala, en el sentido de lo que digo el embajador de EU en México, Christopher Landau, de que Estados Unidos ofreció ayuda para detectar armas en la frontera y no lo quiso recibir México.

“Es imprescindible que hagamos más esfuerzos compartidos, en los 2 lados de la frontera. Nosotros hemos ofrecido donar al Gobierno de México, equipos no intrusivos, para controlar el tráfico de armas en las fronteras, y no se ha aceptado. Yo creo que hay más que se puede hacer en ambos lados de la frontera, pero creo que para mucha gente en México, este punto de las armas es solamente una cosa que se hace para regañar a Estados Unidos. Yo sí creo que hay más que podemos hacer y hay más que también México puede hacer para controlar eso”, fueron las palabras de Landau.

No obstante, Pretelin reconoció que “EU lo ofreció de alguna manera para gestionar alguna extradición de personas que han traído armas a nuestro país y tampoco lo aceptó el gobierno de López Obrador”.

“Creo que de alguna manera el presidente López Obrador simpatizó con Donald Trump en el sentido en que tienen brazos similares los dos, no son personajes que crean mucho en las instituciones, en la solidez de ellas y sobre todo en los contrapesos, no quieren contrapesos (…) creo que con Biden va a regresar la institucionalidad y aunque no le guste al presidente mexicano tendrá que aceptar los contrapesos”.

“Lo más importante es qué tan dispuesto está López Obrador para co-participar de alguna manera clara en alguno de los temas más ácidos que hemos tenido, uno de ellos es la lucha contra el narcotráfico. Ayer mismo Landau dijo que la visión de Calderón era distinta a la de López Obrador, no significa que sea óptima o mejor la de Felipe Calderón, pero significa que hay diferencias sobre todo en la aplicación de la Iniciativa Mérida, un programa que quizás está siendo ahora muy desperdiciado por el actual gobierno todavía y que de alguna manera no solo es una entrega de computadoras o helicópteros viejos, va más allá y hay que tomarlo mucho en consideración”.

Finalmente, el investigador ve que definitivamente no le gusta a López Obrador que la DEA investigue en México y por dicha razón “presentó una iniciativa para tener más control sobre las agencias extranjeras”.

Las consecuencias según Pretelin si pudiera México tener algunas agravantes y algunos problemas de relación con EU: “Biden seguramente si echará mano de sus agentes de inteligencia para seguir investigando en México y ahí habrá la gran interrogante que tan probable es que México quiera seguir colaborando con este tipo de agentes, agentes y operativos encubiertos”, finalizó.