¿Meta es un plagio? Posibles demandas a Mark Zuckerberg

Recientemente se dio a conocer que podría haber una posible demanda a Mark Zuckerberg derivado de los últimos cambios que le ha realizado a su empresa.

Con la finalidad de reflejar un nuevo enfoque en la construcción de lo que se ha definido como un “metaverso”, la empresa matriz de Zuckerberg cambió de nombre en los últimos días.

A diferencia de Facebook, el nuevo nombre “Meta” es una palabra bastante común, algo que podría generar dificultades dentro del nuevo desarrollo de la compañía del estadounidense.

Información relacionada: Meta ¿Qué quiere decir el nuevo nombre de Facebook?

Todo surgió cuando en agosto de este año, dos personas identificados como Joe Darger y Zack Shutt realizaron una solicitud para patentar su marca.

El negocio de Darger y Shutt es de dispositivos tecnológicos, sin embargo, el nombre de la marca que buscar registrar oficialmente es “Meta”.

La empresa de Arizona, Meta PC continúa en espera de la aprobación de la solicitud del registro de su marca, sin embargo, ya planean acciones para cuando Zuckerberg intente reclamar el nombre.

an announcement regarding our new name from our founder @zackshutt pic.twitter.com/I7tofqPa6Z

— META PCs (@METAPCs) October 28, 2021