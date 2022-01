'Me llamo Kovid y no soy un virus', esta es la historia del hindú que se volvió famoso por culpa del Covid-19

Te imaginas llamarte ‘Coronavirus’ o ‘Sars-Cov-2’, pues no te sorprendas, en India un empresario cuenta su historia y nos revela que tan difícil es llamarse “Kovid” con ‘K’, así como lo lees, lleva el nombre de la enfermedad que tiene en jaque al planeta entero: Covid-19.

El empresario dice llamarse Kovid Kapoor y en redes sociales publicó que difícil es para él llevar el nombre del virus, al video le puso el nombre “Me llamo Kovid pero no soy un virus”.

*Información relacionada: Exceso de mortalidad en la India por Covid-19

El hindú escribió por ahí de febrero de 2020: “Me llamo Kovid, pero no soy un virus”, esto a pocos días de confirmarse la existencia del virus letal que ha matado a más de 5 millones de personas en dos años de pandemia.

El empresario publicó un video la semana pasada en el que se ve cómo pronuncia la frase y el significado de su nombre que es: “una persona educada o erudita”.

Tras la publicación cientos de respuestas a sus comentarios y bromas se ven en la red, a lo que el individuo bromeó: “He sido positivo por Kovid desde 1990”, haciendo énfasis a su año de nacimiento.

“¡Futuros viajes al extranjero van a ser divertidos!”, sostuvo el empresario tras ser marcado por los efectos que provoca su nombre.

My name is Kovid and I’m not a virus 🙄 #COVID2019 #coronavirusus

Es un hindú de 30 años quien relató que sus amigos pidieron un pastel con su nombre para su cumpleaños, pero luego vieron las palabras ‘Feliz cumpleaños, covid-30”.

También contó que durante una visita a un Starbucks dio su nombre y provocó las risas de los empleados, ocasionando desde ese momento incómodo decidiera dar un nombre falso cada vez que va por un café.

The one where I’m killing it in French 😅

Je m’appelle Kovid et je ne suis pas un virus

Had a lot of fun recording this, @ColasAura https://t.co/L39IcC3aTC

— Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 11, 2022