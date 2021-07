Mark Zuckerberg: Surfeando y con bandera de EU celebra 4 de julio

El pasado 4 de julio millones de ciudadanos de Estados Unidos celebraron el Día de la Independencia en dicho país, sin embargo, la forma en que lo hizo Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, llamó la atención de los usuarios en redes sociales.

Y es que, en su cuenta oficial de Instagram, el empresario publicó un video en el que se le ve surfeando con una tabla eléctrica, mientras sostenía la bandera del país norteamericano, además de que se escucha el popular tema de los años 70, “Take me home, country roads”, del cantautor John Denver.

Dicha grabación causó furor entre sus seguidores, al grado de posicionar al programador de 37 años de edad, en los primeros lugares de las tendencias, aunque no todos fueron buenos comentarios debido a que, pese a que probablemente su objetivo era mandar un mensaje de “¡Feliz 4 de julio!”, tal y como lo escribió, también fue objeto de críticas.

Entre los comentarios que sobresalen por parte de los internautas están: “Ojalá pudieran resucitar a John Denver, solo para que pudiera demandar a Mark Zuckerberg por esto”, “Aquí está demostrando que no solo es más rico que tú, es más patriota”, “Hay una increíble falta de tiburones en ese video”.

This has me 110% convinced to that Mark Zuckerberg has been replaced by a life like robot of his own creation pic.twitter.com/VgGhFPanx3

— Nico 🔜(ish) MVA SZN (@NicoEsBurrito) July 5, 2021