Manifestantes enfrentan a policía en protesta por muerte de George Floyd

Manifestantes se enfrentaron a la policía este miércoles durante la segunda noche de protestas en la ciudad estadunidense de Minneapolis por la muerte de un hombre negro mientras un oficial lo retenía en el suelo con una rodilla en el cuello.

Gente se reúne en la estación del tercer recinto del Departamento de Policía de Minneapolis para protestar por la muerte de George Floyd / Reuters

La muerte de George Floyd, de 46 años, provocó la ira de la ciudad de Minnesota donde, por segundo día consecutivo, se produjeron protestas.

La policía disparó gases lacrimógenos y formó una barricada humana para evitar que los manifestantes saltaran una valla que rodea la comisaría donde los oficiales acusados de matar a Floyd trabajaban. Aún así, los manifestantes quemaron una tienda de piezas de repuesto de autos y saquearon otra en las cercanías.

Manifestantes se reúnen cerca del tercer recinto policial de Minneapolis / Reuters

En medio de los incendios y actos violentos ocurridos en la noche, un hombre murió por impacto de bala en la zona donde se dieron las manifestaciones, anunció la policía, que arrestó a un sospechoso.

En otros puntos de la ciudad, como el lugar donde se produjo el arresto de Floyd, manifestantes se reunieron pacíficamente para exigir “justicia”.

Las protestas se multiplicaron también en otras zonas de Estados Unidos, como Los Ángeles, donde fue bloqueada brevemente una autopista por los manifestantes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la muerte de Floyd de “triste y trágica” en un tuit, y los cuatro oficiales fueron despedidos.

….I have asked for this investigation to be expedited and greatly appreciate all of the work done by local law enforcement. My heart goes out to George’s family and friends. Justice will be served!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020