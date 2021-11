Malala Yousafzai anuncia que se casó en Londres

Malala Yousafzai, la defensora de la educación de las niñas y Premio Nobel de la Paz que en 2012 sobrevivió a los 15 años a los disparos de un talibán en Pakistán, anunció su boda.

La joven de 24 años, que vive en Reino Unido, dijo que ella y su marido, al que sólo llamó Asser, se habían casado en la ciudad de Birmingham y lo celebraron en casa con sus familias.

“Hoy es un día precioso en mi vida. Asser y yo nos hemos casado para ser compañeros de por vida”, escribió en Twitter añadiendo cuatro fotos a su publicación.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

📸: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP

— Malala (@Malala) November 9, 2021