¿Mala conducta? Estos robots policía muy al estilo Robocop señalan las faltas de los peatones

En Singapur un grupo de robots policía muy al estilo Robocop caminan por las calles señalando la mala conducta que tienen los peatones.

‘Xavier’, nombre que le asignaron las autoridades de Singapur, patrulla la ciudad para asegurar principalmente se cumplan las medidas anti covid.

Este policía metálico cuenta con visión nocturna y cámaras 360 grados para no perder ningún punto de su ruta.

Parte de sus funciones es evitar cualquier aglomeración que rompa los protocolos de sana distancia.

puso a prueba unos robots de patrullaje con cámaras de 360 grados de visión en sus calles para advertir a personas de comportamientos no deseables, por ejemplo, no fumar en público, no respetar la sana distancia, ventas ilegales.

Con estos Robocops, la ciudad incrementa su arsenal tecnológico, la cual ya está sumamente armada de cámaras de vigilancia y postes de reconocimiento facial.

IF SIRI WAS A SNITCH! Robocop on patrol in Singapore stopping undesirable behavior like smoking and illegal parking!

A new AI-powered robot called ‘Xavier’ is hitting the streets of Singapore in a trial to battle petty offenses like smoking, hanging out in groups more pic.twitter.com/opBXnlZ6dC

— Naren Mukherjee 🇮🇳 (@narendra52) September 7, 2021