Nicolás Maduro admite reunión secreta con agente de la CIA

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, afirmó este viernes que tuvo una reunión secreta con un agente de la CIA, (Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, si bien no desveló con quién ni con qué objeto.

El mandatario venezolano dijo lo anterior al visitar la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (Fitven): “en estos días vino un agente de la CIA a verme (…) no voy a contar qué hablé con él”.

La cuenta en Twitter @ConflictsW CNW publicó el pasado 7 de diciembre que estaba “a punto de aterrizar en Caracas” el vuelo N173PA (Ebola Jet) de la aerolínea Phoenix Air, procedente de Puerto Rico.

Maduro appears to confirm he met with Roger Carstens the US special envoy for hostage affairs, he’s the only senior US official to have publicly travelled to Venezuela recently #Venezuela #US https://t.co/SHNj93EZjX

— CNW (@ConflictsW) December 16, 2021