Londres: Fuerte incendio se registra en estación de tren

Un fuerte incendio se registró este lunes en las inmediaciones de la estación de tren de Elephant and Castle, en el sur de Londres, Inglaterra, y al menos una persona está siendo atendida en el lugar por los servicios de emergencia, según confirmó el Cuerpo de Bomberos de la capital británica, London Fire Brigade.

La LFB, que envió quince camiones de bomberos y un centenar de efectivos a sofocar las llamas, señaló en su comunicado que el fuego, que pudo comenzar en unos garajes cercanos a dicha estación, se declaró sobre las 12:43 GMT.

Tres locales comerciales ubicados bajo los arcos que soportan las vías han resultado totalmente calcinados, al igual que seis vehículos.

Al menos una persona está siendo atendida en el lugar de los hechos por el personal de ambulancias de Londres, añadió la nota.

“Ha habido un buen número de cortes de calles y estamos pidiendo a la gente que eviten acercarse al área y mantengan cerradas las ventanas y puertas mientras los bomberos trabajan para controlar el fuego”, dijo el comandante de los bomberos James Ryan.

The fire in #elephantandcastle is now under control. Firefighters will remain at the scene for the next few hours to dampen down the scene. Road closures are still in place in the area. pic.twitter.com/jAJge09Obg

— London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021