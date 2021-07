¡Lo hizo! Richard Branson regresa a la Tierra tras vuelo espacial

El empresario y filántropo británico Richard Branson volvió a la Tierra luego de alcanzar este domingo el espacio a bordo del avión VSS Unity, y tras un vuelo de una hora desde que despegó con éxito de la base Spaceport America en el desierto de Nuevo México (EU).

A su llegada Branson fue recibido en la pista de aterrizaje por tres de sus hijos y ante la presencia de unas 200 personas.

El avión, con dimensiones similares a las de un jet privado, se separó sin contratiempos de la nave VMS Eve, llamada así en honor a la madre de Branson, tras alcanzar una altura de unos 10.000 pies (poco más de 3 kilómetros), para luego continuar su viaje hacia las fronteras del espacio y a unas 50 millas (80 kilómetros) sobre la superficie de la Tierra.

I have dreamt about this moment since I was a child, but going to space was more magical than I ever imagined https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/grs7vHAzca

— Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021