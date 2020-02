Llegan a China primeros expertos de la OMS para combatir coronavirus

Un grupo de expertos internacionales de avanzada llegó a China para sentar las bases para el resto del equipo, dijo el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El líder de la OMS explicó que el equipo cooperará con la contraparte china en la lucha contra el brote del nuevo coronavirus 2019-nCoV, destacó la agencia Xinhua.

El grupo de avanzada es dirigido por Bruce Aylward, un epidemiólogo canadiense y un “veterano en emergencias de salud pública”, informó Tedros.



Agregó que Aylward trabajará con sus homólogos chinos para asegurarse de que “tengamos la suficiente experiencia en el equipo para responder a todas las inquietudes”.

El jefe de la OMS informó que el resto del equipo se unirá a ellos lo antes posible, lo que lo convertirá en un escuadrón completo de 10 expertos.

El equipo cuenta con el apoyo total de la OMS, agregó Tedros, “estas son personas experimentadas y saben qué hacer. Queremos que tengan un poder realmente libre y que vean las cosas por sí mismos”.

El director ejecutivo del Programa de Emergencias de Salud de la OMS, Michael Ryan, explicó que el equipo es una misión conjunta de la OMS y China para reunir lo mejor de la ciencia y las mentes dedicadas a la salud pública del país asiático y del resto del mundo.

Mientras tanto, la OMS convocará un foro mundial de investigación e innovación este martes y miércoles para movilizar la acción internacional en respuesta al nuevo coronavirus 2019-nCoV.

