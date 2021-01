Líderes mundiales piden a Biden ser el ‘presidente climático’

Una carta firmada por 153 líderes mundiales y publicada este domingo en el New York Times alienta al demócrata Joe Biden, a convertirse en el “presidente climático” ejerciendo su “liderazgo audaz” en medio de la actual “urgencia” ambiental.

“Puede transformar los sistemas energéticos del mundo de combustibles fósiles a energía limpia, al mismo tiempo que crea una abundancia de empleos, reduce la contaminación y aborda la desigualdad económica, racial y de salud en el proceso”, escribieron.

Los firmantes son funcionarios públicos, directivos empresariales, activistas de organizaciones ambientalistas y otras figuras públicas.

Climate change remains the great moral challenge of our generation. Joe Biden can be the US President that helps lead humanity away from the cliff’s edge. Proud to join with 150 others from around the world to sign this letter in today’s @nytimes . https://t.co/MQp1bV8Kxg pic.twitter.com/HwTzL9jcBj

Entre ellos están el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, Pascal Canfin, los diputados español Javier López Fernández e italiano Sandro Gozi, la ministra de Defensa de la República de Macedonia del Norte, Radmila Shekerinska Jankovska, y presidente del Foro de la Paz de París, Pascal Lamy.

“Puede ser recordado como el ‘presidente climático’ que salvó a la humanidad cuando estaba al borde del precipicio”, señalan en un anuncio de página entera en el diario de Nueva York.

Otros firmantes son Felipe Benítez, director de Corazón Latino, Isaías Hernández, creador de QueerBrownVegan, Mark Magaña, presidente de GreenLatinos, y Alexandria Villaseñor, fundadora de Earth Uprising.

Humanity is in the midst of a climate crisis. This will be the most decisive decade in human history in confronting this crisis.

President @JoeBiden has an opportunity to be remembered as the climate president. https://t.co/N7yak5SngU

— Sierra Club (@SierraClub) January 24, 2021