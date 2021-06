Líderes de la UE defienden la comunidad LGTBI

Los líderes de 16 países de la Unión Europea prometieron seguir luchando contra la discriminación hacia la comunidad LGBTI y reafirmaron la defensa de los derechos fundamentales de este colectivo en una carta conjunta dirigida a los presidentes de las tres instituciones de la UE.

Recogida en la cuenta de Pedro Sánchez en Twitter, la carta se publica horas antes de la cumbre de dos días de jefes de Estado y de Gobierno que comienza hoy en Bruselas, con la polémica generada por la ley de Hungría que prohíbe hablar de homosexualidad en los colegios y en los medios de comunicación y que será uno de los temas a debate entre los Veintisiete.

Hate, intolerance and discrimination have no place in our Union. That’s why, today and every day, we stand for diversity and LGBTI equality so that our future generations can grow up in a Europe of equality and respect. pic.twitter.com/CFZ44hyOaU

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 24, 2021