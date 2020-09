Líder demócrata del Congreso EEUU no se reúne con Amy Coney Barrett

El líder de la minoría demócrata del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, rehusó este martes reunirse con la jueza conservadora Amy Coney Barrett, nominada por el presidente Donald Trump para cubrir la vacante de la fallecida Ruth Bader Ginsburg, y tachó de “ilegítimo” el proceso para su confirmación en el Supremo.

“No me voy a reunir con la jueza Barrett. ¿Por qué me reuniría con un candidato de un proceso tan ilegítimo y que está decidido a deshacerse de la ley de Asistencia Sanitaria Asequible?”, más conocida como Obamacare, indicó Schumer en su cuenta de Twitter.

I am not going to meet with Judge Barrett. Why would I meet with a nominee of such an illegitimate process and one who is determined to get rid of the Affordable Care Act?https://t.co/7v4ES3HNM1

— Chuck Schumer (@SenSchumer) September 29, 2020