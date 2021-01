La respuesta de la OMS al contagio de AMLO

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, le deseó una pronta recuperación al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dio positivo a Covid-19.

A través de Twitter, el titular de la OMS escribió: “Siento que haya dado positivo por #COVID19 presidente @lopezobrador_. Le deseo una rápida recuperación. ¡Manténgase fuerte!”.

I am sorry to hear that you have tested positive for #COVID19, 🇲🇽 President @lopezobrador_. I wish you swift recovery. Stay strong! https://t.co/WE7cQEZIT8

