La noble acción de dos adolescentes para salvar Koalas en Australia (VIDEO)

Micah de 19 y Caleb de 18 años se volvieron famosos en redes sociales luego de realizar una noble actividad, rescataron a 20 koalas de los incendios que azotan en estos momentos a Australia.

En un video que circula en redes sociales, se aprecia a varios Koalas dentro de un auto para ser llevados a un lugar seguro.

Two teenagers recently rescued some #koalas on Kangaroo Island amid bushfires in #Australia. A video showing five koalas sitting inside a car has gone viral on social media. https://t.co/hAVl07qWbt pic.twitter.com/QGRdAJ0Lq1

