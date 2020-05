La impactante portada de The New York Times que da la vuelta al mundo

El prestigioso diario The New York Times dedicó este domingo un reportaje a la “incalculable pérdida” humana provocada en casi tres meses por la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos y llenó por completo su portada con breves obituarios de 1,000 de los fallecidos, cuando el recuento se aproxima ya a los 100 mil.

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP

— The New York Times (@nytimes) May 24, 2020