La icónica estatua de Donald Trump hecha en México

Una figura dorada del expresidente estadounidense Donald Trump, hecha en Rosarito (México), acapara la atención en la mayor conferencia republicana de Estados Unidos, que ha estado dominada por las ideas trumpistas desde su inicio este viernes en la ciudad de Orlando (Florida).

Con pantalones cortos y sandalias, la nueva estrella de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), fabricada en fibra de vidrio en Rosarito por el artista estadounidense Tommy Zegan, luce como debe andar el republicano por su club Mar-a-Lago de Palm Beach.

En esta ciudad de la siempre veraniega Florida Trump se ha refugiado después de perder las elecciones de noviembre pasado frente al demócrata Joe Biden.

La imagen dorada del republicano llevando la Constitución estadounidense en su mano derecha es apenas otra prueba fehaciente del poder del expresidente en un foro republicano dominado por el trumpismo, tanto que Donald Trump, Jr. llegó a sugerir este viernes cambiar su nombre de CPAC a TPAC.

Con la presencia de los conservadores afectos a Trump y la ausencia de sus detractores, entre ellos el senador Mitt Romney, que fue candidato del Partido Republicano en 2012 cuando el demócrata Barack Obama ganó la reelección, el foro ha sido un desfile de ponencias afines con las quejas y políticas trumpistas.

En la conferencia de tres días, en la que persiste la idea de que las elecciones de 2020 fueron robadas por los demócratas, el Trump dorado de 1,8 metros (6 pies), aunque luce más chaparro que el real, es la estrella de los selfis para sus seguidores.

Please notice the golden statue of the Fuhrer is wearing the American flag for shorts. I think this represents how #Trump has shit on America.#CPAC2021#TrumpCrimeSyndicate #FalseIdol pic.twitter.com/9oxW0ryvmv

— NJ Centrist (@NJCentrist) February 28, 2021