La frases que marcaron el Estado de la Unión de Trump (VIDEO)

De sacar pecho sobre su gestión, al saludo al opositor venezolano Juan Guaidó, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tornó su mensaje anual del discurso del Estado de la Unión en una reprimenda al “dictador” Nicolás Maduro y en una justificación del asesinato del “monstruo” Qasem Soleimaní.

En su tercera alocución de este tipo, Trump se explayó también en los logros económicos de su Administración, los “esfuerzos sin precedentes” para detener la inmigración de indocumentados y su política hacia Oriente Medio.

El gran ausente: el juicio político al que está siendo sometido en el Senado por sus presiones a Ucrania.

Estas son las diez mejores frases de Trump:

– “Maduro es un dirigente ilegítimo, un tirano que trata con brutalidad a su pueblo. Pero su mandato de tiranía quedará aplastado y roto”.

– Sobre Guaidó: “Un hombre que lleva con él las esperanzas, los sueños y las aspiraciones de todos los venezolanos”.

– “Estamos apoyando las esperanzas de cubanos, nicaragüenses y venezolanos para restaurar la democracia”.

– A los inmigrantes: “Si vienen ilegalmente, serán expulsados rápidamente”.

– “Ya hemos completado más de 100 millas (165 kilómetros del muro fronterizo) y habrá más de 500 millas (805 kilómetros) a principios del próximo año”.

– “Los años de decadencia económica han terminado. Los días en los que usaban a nuestro país, se aprovechaban de él, e incluso era despreciado por otras naciones, han quedado atrás”.

– “Muchos políticos vinieron y se fueron con la promesa de cambiar o reemplazar el TLCAN (Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá), pero al final no hicieron absolutamente nada. Aun así, al contrario que muchos otros que vinieron antes que yo, yo cumplo mis promesas”.

– “Soleimaní fue el carnicero más despiadado del régimen iraní, un monstruo que asesinó o hirió a miles de militares estadounidenses en Irak”.

– Irán “debe abandonar su búsqueda de armas nucleares, dejar de expandir el terror, la muerte y la destrucción, y comenzar a trabajar por el bien de su propio pueblo”.

– “A aquellos que están viendo en casa esta noche, les quiero decir: Nunca dejaremos que el socialismo destruya la atención sanitaria estadounidense”.

“Socialism destroys nations,” President Trump says. “But always remember: freedom unites the soul.” #SOTU https://t.co/QxSmkUuLtq pic.twitter.com/egIO1AShP7

— CNBC Politics (@CNBCPolitics) February 5, 2020