¡KO a la política! Manny Pacquiao confirma candidatura a la presidencia

Manny Pacquiao, quien recientemente anunció su retiro del boxeo, confirmó su candidatura a la presidencia de Filipinas.

El ícono del deporte de los ganchos al hígado fue el primero en presentar su candidatura en el comienzo del proceso de inscripción para aspirar a miles de puestos políticos.

La elección se llevará a cabo en mayo del 2022 y se espera que sea una de las más disputadas en la historia de aquel país.

Las inscripciones, que se prolongan por espacio de una semana y suelen ser un evento festivo con grandes multitudes, serán más sobrias este año por la pandemia.

El exboxeador, quien estuvo acompañado por su esposa, presentó su certificado de candidatura al organismo electoral sin fanfarrias.

También se hizo acompañar de su compañero de fórmula, el vicepresidente de la Cámara Lito Atienza.

“Mi prioridad es resolver la pandemia para que podamos impulsar la economía hacia la recuperación”, dijo Pacquiao.

De camino a la sede de registro, el expugilista fue aclamado por decenas de simpatizantes ondeaban pancartas que decían “Pelea, Pacman”.

Pacquiao aseguró que no le preocupan los resultados de un sondeo que lo mostró en cuarto lugar entre los contendientes presidenciales preferidos.

Al respecto, señaló que “no se han escuchado las voces de los pobres”.

Antes de retirarse del boxeo, “Pacman” Pacquiao fue dos veces congresista y en la actualidad es senador.

Hasta hace poco, Manny Pacquiao era un personaje al actual presidente, Rodrigo Duterte.

I boldly accept the challenge of running as PRESIDENT of the Philippines. We need progress. We need to win against poverty. We need government to serve our people with integrity, compassion and transparency. The time is now. I am ready to rise to the challenge of leadership. 🇵🇭 pic.twitter.com/suN1zFTxyW

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 19, 2021