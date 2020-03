Joe Biden y Bernie Sanders buscan afianzar candidatura en “Súper Martes”

Estadunidenses de 14 estados votarán este martes en el considerado “día más importante para el Partido Demócrata”, en el que, de acuerdo con medios locales, hay un Joe Biden reforzado por el respaldo de tres exprecandidatos y tras la victoria en las primarias de Carolina del Sur.

It’s Super Tuesday and polls are open! Find your polling place and its hours here: https://t.co/1V41XeLqEA #VoteForBernie pic.twitter.com/OdYvHr7OqO

Amy Klobuchar, Pete Buttigieg y Beto O’Rourke decidieron apoyar la campaña del exvicepresidente de los Estados Unidos en Dallas, Indiana y Texas, en respuesta a los llamados centristas internos que han pedido unidad para evitar que el senador de Vermont, Bernie Sanders, se convierta en el candidato presidencial.

Información relacionada: Tornados causan cinco muertos en EEUU

En su estado natal, California, Texas, Virginia, Massachussetts, Colorado, Maine y Utah, Sanders lidera las preferencias, de acuerdo con NBC News.

Por su parte, Biden lidera las preferencias en Carolina del Norte, Tennessee, Alabama, Minnesota, Oklahoma, con una ligera ventaja porcentual. Arkansas es liderado por Mike Bloomberg.

Today’s the day! If you’re in a Super Tuesday state, head to https://t.co/Hy8C4n0lUk to confirm your polling location and make sure to get out and vote. pic.twitter.com/zwgsMznvwW

— Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) March 3, 2020