Joe Biden rinde homenaje a policías que enfrentaron asalto al Capitolio

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, rindió un homenaje a los policías que contuvieron el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.

Estos hechos fueron impulsados por los seguidores más radicales del expresidente Donald Trump.

“Hace nueve meses, sus hermanos y hermanas frustraron un ataque inconstitucional y completamente antiestadounidense contra los valores de nuestra nación”, dijo Biden

En su discurso, señaló que “gracias a ustedes, la democracia sobrevivió; pero solo porque los hombres y mujeres de la Policía del Capitolio (…) pusieron sus vidas en riesgo para protegerla”.

El asalto al Capitolio tuvo como objetivo impedir que el Congreso ratificara la victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre del año pasado.

En gran medida, este movimiento fue resultado de los reclamos de Trump sobre un supuesto fraude en los comicios, aunque nunca presentó pruebas de sus dichos.

El asalto al capitolio dejó como saldo cinco personas muertas y 140 agentes policías agredidos.

Tune in as the First Lady and I honor fallen heroes at the 40th Annual National Peace Officers’ Memorial Service. https://t.co/ICgQ3YJlfi

— President Biden (@POTUS) October 16, 2021