Joe Biden presenta a equipo de Economía y Trabajo

Durante una conferencia a medios de comunicación, el próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio un mensaje la Nación.

Biden destacó la diversidad en su próximo Gabinete y el hecho de que hay más mujeres que en ningún otro equipo.

“Habrá personas afroamericanas, latinos y un nativo americano”, dijo.

We need to build a new American economy where everyone enjoys a fair return for their work and an equal chance to get ahead. Tune in as I introduce members of the team that will get it done. https://t.co/PAOu57i9j5

— Joe Biden (@JoeBiden) January 8, 2021