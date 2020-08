Joe Biden es oficialmente el candidato presidencial demócrata

Los demócratas confirmaron este martes la nominación del exvicepresidente Joe Biden a la Presidencia de Estados Unidos, de cara a los comicios del próximo 3 de noviembre, durante la convención nacional del partido que se celebra de modo virtual por la pandemia del coronavirus.

Como era de esperar, Biden logró el apoyo de 3 il 558 delegados frente a los mil 151 que obtuvo el senador izquierdista Bernie Sanders.

It is the honor of my life to accept the Democratic Party’s nomination for President of the United States of America. #DemConvention

— Joe Biden (@JoeBiden) August 19, 2020