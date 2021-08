Joe Biden convoca cumbre con líderes demócratas mundiales

Joe Biden, presidente de EU, convocó este miércoles 11 de agosto una cumbre virtual para diciembre de los líderes demócratas mundiales para hacer frente a los autoritarismos, en medio de la lucho contra la pandemia de Covid-19.

En un comunicado, la Casa Blanca indicó que la cumbre se celebrará el 9 y el 10 de diciembre, y que se discutirán tres temas principales: la defensa contra el autoritarismo, la corrupción y la promoción de los derechos humanos.

“Tras el primer año de la cumbre, Joe Biden volverá a invitar a los demócratas mundiales para ver el “progreso hecho con sus compromisos”, indicó el comunicado.

