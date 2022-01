Israel usa delfines ‘asesinos’ para misiones en Gaza: acusa Hamás

Al denunciar el homicidio de uno de sus buzos, Hamás acusó al gobierno de Israel de utilizar delfines “asesinos” para llevar a cabo misiones de ese tipo en Gaza.

Esta semana, la organización palestina, en voz de Abu Hamza, de acuerdo con el portal 20 minutos, dijo que el país de medio oriente recurrió al cetáceo “militar” para matar a uno de sus miembros.

Durante las declaraciones del portavoz de las brigadas de Ezzeldin Al-Qassam, compartió un video para mostrar el armamento con el que supuestamente estaba equipado el animal marino.

Presuntamente, el dispositivo es capaz de matar a los equipos navales del movimiento palestino frente a la costa de la Franja de Gaza, que mantiene un constante conflicto con militares israelíes.

Killer Zionist dolphins exist, according to a Hamas publication. Abu Hamza explains that a member of Hamas’ Frogman unit who was killed by Israel during the May conflict found the killer dolphin. The device the alleged killer dolphin was wearing is shown in the publication. pic.twitter.com/gvAyynO3YT

— Joe Truzman (@JoeTruzman) January 10, 2022