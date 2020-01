Irán nunca ganó una guerra, pero jamás perdió una negociación: Trump

El presidente Donald Trump declaró este viernes que “Irán nunca ganó una guerra, pero jamás perdió una negociación”, un día después que un ataque estadunidense mató en Irak a un comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán.

El comentario del presidente en su cuenta Twitter fue la primera reacción pública de Trump después de la acción en la cual murieron el vicepresidente de las milicias chiíes iraquíes Multitud Popular, Abu Mahdi al Mohandes, y Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraníes.

Información relacionada: Irán promete vengar muerte de comandante tras ataque de EEUU

Según el Pentágono, Soleimani desarrollaba “planes para atacar a los diplomáticos y miembros del servicio estadunidenses en Irak y en toda la región”.

La nota responsabilizó a Soleimani y a la Fuerza Quds por “la muerte de cientos de estadunidenses y de miembros del servicio de la coalición, y de las heridas de miles más”.

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more…but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020