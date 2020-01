Irán buscará descargar información de cajas negras de avionazo (VIDEO)

Irán dijo este viernes que quiere descargar la información de las cajas negras del avión ucraniano que se estrelló en su territorio, un hecho en el que las 176 personas que iban a bordo murieron, luego de que Canadá y otros países señalaran que la nave fue derribada por un misil iraní, probablemente por error.

A Ukrainian Boeing-737 with more than 170 people from seven countries on board has crashed in Iran

The plane came down just after taking off on its way from Iran to Ukraine

It is thought there are no survivorshttps://t.co/GSBZ54blzp pic.twitter.com/LHmn1fvpp7

— BBC News (World) (@BBCWorld) January 8, 2020