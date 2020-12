Inicia vacunación contra Covid-19 en Reino Unido

El primer ministro británico, Boris Johnson, dio las gracias a sanitarios y científicos por hacer posible el comienzo de la vacunación contra la Covid-19, después de que una mujer de 90 años fuese este martes la primera persona del Reino Unido y el mundo en recibir la vacuna de Pfizer/BioNTech.

“Hoy empiezan las primeras vacunaciones en el Reino Unido contra la Covid-19. Gracias a nuestro NHS (Sanidad pública), a todos los científicos que trabajaron tan duro para desarrollar esta vacuna, a todos los voluntarios”, escribió Johnson en su cuenta de Twitter.

El jefe del Gobierno, quien en abril estuvo hospitalizado tras contagiarse del virus, también dio las gracias a los que han cumplido con las medidas restrictivas para controlar la enfermedad y concluyó su tuit afirmando: “vamos a combatir esto juntos”.

Por su parte, el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, escribió en Twitter que este martes es un “día trascendental” y resaltó que “hay luz al final del túnel”.

“Es crucial que todos continuemos cuidándonos al seguir las recomendaciones de la sanidad pública”, agregó el líder laborista.

