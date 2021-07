Inglaterra eliminará en agosto cuarentena para vacunados en UE y EU

Inglaterra anunció este miércoles 28 de julio que eliminará a partir del 2 de agosto la cuarentena para los viajeros que entren desde la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EU) y que tengan la vacunación completa.

El ministro de Transporte de Inglaterra, Grant Shapps, confirmó la medida e indicó que “ayudará a que vuelvan a juntarse” con sus “familiares y amigos en el Reino Unido” aquellos que “viven en UE y países de la EU”.

We’re helping reunite people living in the US and European countries with their family and friends in the UK 👪

From 2nd August at 4am people from these countries will be able to come to the England from an amber country without having to quarantine if they’re fully vaxxed 💉

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) July 28, 2021