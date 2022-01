India: Subasta de mujeres musulmanas en una app causa indignación mundial

En un caso que tiene al mundo indignado, en la India se llevó a cabo una subasta de mujeres a través de una app.

Dicha app, creada con el objetivo de exponer a cientos de mujeres musulmanas, puso los ojos del mundo en la India.

La periodista Ismat Ara fue una de las víctimas de este ciberacoso y una de las primeras mujeres en detectar este acto atroz.

El pasado 1 de enero, Ara presentó la denuncia correspondiente ante la Policía, en la que exigió la apertura de una investigación “contra un grupo de personas desconocidas que quieren acosar e insultar a mujeres musulmanas en las redes sociales y en internet”.

UPDATE: A complaint has been filed by me with the Cyber Cell of Delhi Police for immediate registration of FIR and consequent action against people behind the auctioning of Muslim women on social media. #sullideals #BulliDeals @DelhiPolice pic.twitter.com/oX3ROLEgv1

Esta no es la primera vez que aparece una aplicación con imágenes de mujeres musulmanas.

De hecho, esta nueva app, la cual ya fue eliminada, se trata de una versión actualizada de otra llamada ‘Sulli Deals’, donde también se subastaba a mujeres musulmanas.

It is very sad that as a Muslim woman you have to start your new year with this sense of fear & disgust. Of course it goes without saying that I am not the only one being targeted in this new version of #sullideals. Screenshot sent by a friend this morning.

Happy new year. pic.twitter.com/pHuzuRrNXR

— Ismat Ara (@IsmatAraa) January 1, 2022