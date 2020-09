India reabre Taj Mahal tras pandemia por COVID-19

La India reabrió este lunes al público su icónico Taj Mahal, que ha permanecido cerrado durante seis meses a causa de la pandemia y a pesar de que el número de contagios por coronavirus no deja de aumentar en el país.

Las puertas de este mausoleo símbolo del amor, construido en el siglo XVII, se cerraron el pasado 17 de marzo para volver a abrirse este lunes de par en par en un esfuerzo del gobierno indio por reactivar la economía del país, duramente afectada por las estrictas medidas de confinamiento que se han prolongado durante meses.

“El Taj Mahal y el Fuerte de Agra volverán a abrir para los visitantes a partir del 21 de septiembre de 2020”, decía una notificación de la Administración del Distrito norteño de Agra, donde se encuentra ubicado el monumento, en su página web oficial.

Reapertura del Taj Mahal, India / EFE

Para garantizar la seguridad de los visitantes, con una curva de contagios que asciende imparable en la India con más de 5.4 millones de infecciones hasta hoy, los turistas deberán seguir unas estrictas pautas de higiene para acceder al recinto y los billetes de acceso solo podrán obtenerse en línea.

Existirá un límite de 5 mil visitantes al día que podrán acceder en dos turnos de 2 mil 500 antes y después de la hora de la comida, a todos ellos se les controlará la temperatura antes de ingresar en el complejo y tendrán que respetar las distancias de seguridad.

The Taj Mahal has reopened after being closed for six months. Authorities in India reported nearly 87,000 new coronavirus infections across the country on Monday, with no signs of a peak yet. pic.twitter.com/Ioj8GwFZhs

— CBS News (@CBSNews) September 21, 2020