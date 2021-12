El gobierno de Indonesia reportó la erupción del volcán Semeru en el sureste de la isla Java, el saldo al momento es de 1 persona fallecida y 41 heridos.

En una rueda de prensa, Indah Masdar, vicealcade de la población de Lumajang, indicó el balance provisional de víctimas, sin precisar más datos, pues tienen que esperar más resultados por parte de los equipos de emergencia.

La enorme erupción del volcán ocurrió a plena luz del día alrededor de las 15.30 hora local y cubrió de ceniza varias poblaciones anexas al monte, a donde se desplazaron varios equipos de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres para atender a posibles víctimas y evaluar los daños.

En un vídeo publicado en las redes sociales por testigos de la explosión se aprecia como una serie de vecinos de la población de Lumajang huyen a toda prisa mientras a sus espadas avanza una enorme nube de humo y ceniza procedente de Semeru, de 3.676 metros del altura y uno de los volcanes más activos del país.

La sorprendente erupción creo una espesa nube que sumió en la oscuridad momentáneamente algunas de las poblaciones asentadas cerca del monte.

El servicio de vulcanología de Indonesia situó en el nivel 2 (sobre un máximo de 4) el riesgo en la zona y emitió una alerta de vuelo para los aviones que circulen por la región.

Mount Semeru erupted sending a wall of hot clouds barrelling down towards nearby villages. pic.twitter.com/TQL9UT29Xy

