Huracán Laura se encamina a categoría 4

El huracán Laura, ya de categoría 3, se “fortalecerá rápidamente” este miércoles hasta llegar a la categoría 4 de un total de 5 antes de impactar en las costas de Texas y Luisiana esta noche o el jueves, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EEUU.

Hurricane #Laura Advisory 26: Laura Expected to Rapidly Strengthen to a Category 4 Hurricane. Forecast to Produce a Life-Threatening Storm Surge, Extreme Winds, and Flash Flooding Over Eastern Texas and Louisiana Later Today. https://t.co/VqHn0u1vgc

“Laura puede producir una marejada ciclónica potencialmente catastrófica, vientos extremos e inundaciones repentinas a lo largo de la costa noroeste del Golfo de México esta noche”, afirmó el NHC en su boletín de las 08.00 (12.00 GMT).

El servicio meteorológico con sede en Miami instó a la población de la zona donde se producirá el impacto, en la linde entre Texas y Luisiana, a “apresurarse en completar las acciones necesarias para proteger la vida y las propiedades”.

Devastating wind damage will occur near where #Laura makes landfall in the hurricane warning area. Well-built homes may incur major damage, trees will be snapped or uprooted, and electricity and water will be unavailable for several days to weeks. pic.twitter.com/sKWWJt4XDL

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2020