Huracán Ida: categoría 4, a punto de tocar tierra en EU en el marco del aniversario de Katrina

El huracán Ida avanzó a categoría 4, y se prevé toque tierra en Luisiana, dando paso a las evacuaciones, en el marco del aniversario del huracán Katrina.

El Servicio Nacional de Meteorología señaló que el huracán avanza de manera exponencial, hasta llegar a categoría 4 en la escala Saffir Simpson.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes (NHC), emitió un alerta al considerar a ‘Ida’ como ‘extremadamente peligroso’.

Asimismo remarcó que su impacto podría dejar una devastación semejante a las que dejó Katrina en 20505.

Por lo que podría dejar la zonas afectadas por semanas o meses.

Ida avanza con vientos máximos sostenidos de 150 millas por hora (240 km/h), con rachas todavía más intensas.

Hasta el momento el huracán se mueve al Noroeste a 20 km/h, luego comenzará a virar al Noreste; mientras, los efectos se sienten en tierra cerca de Southwest Pass, en Luisiana.

El meteorológico, pronosticó inundaciones en una región de escasa altitud sobre el nivel del mar, así como peligro de tornados.

⚠️Heavy rain from Ida has begun to impact the southeast LA coast this morning, with precipitation expanding across southeast LA and coastal/southern MS today into tonight (storm total: 10-18", iso. 24") resulting in life-threatening flash flooding and significant river flooding. pic.twitter.com/M9zmpIntNZ

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) August 29, 2021