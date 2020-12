Hombres tienen mayor probabilidad de riesgo de muerte por COVID

Un análisis mundial con más de tres millones de casos de covid-19 ha constatado que los hombres tienen casi tres veces más probabilidades que las mujeres de ser ingresados en una unidad de cuidados intensivos de un hospital, y también mayor riesgo de muerte por coronavirus, según un estudio publicado hoy en Nature Communications.

El estudio sostiene que los datos estudiados hasta ahora reflejan que hay “un sesgo de aumento” de la gravedad de la enfermedad por covid-19 en los pacientes masculinos, si bien, advierte de que esta afirmación no ha sido validada en un análisis a gran escala con datos mundiales.

El estudio, liderado por Kate Webb, de la Universidad de Cape Town, en Sudáfrica, y por Claire Deakin, del University College de Londres (UCL), consistió en un metaanálisis de 92 informes médicos realizados entre enero y junio de 2020 y obtenidos de sitios web gubernamentales y de la literatura publicada.

