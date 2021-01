Han sido cuatro años increíbles: Trump

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este miércoles que “han sido cuatro años increíbles” los de su Gobierno y apuntó al futuro al asegurar que volverá “de algún modo”, en su despedida horas antes del final de su mandato.

“Estaremos de vuelta de algún modo”, afirmó a sus seguidores en la base aérea Andrews, en Maryland, a las afueras de Washington, antes de subirse por última vez al avión presidencial Air Force One rumbo a su mansión privada en Palm Beach (Florida).

“Han sido cuatro años increíbles – agregó- No fuimos una Administración normal“.

Asimismo, entre sonrisas, lanzó un dardo a su sucesor, el demócrata Joe Biden, a quien no citó por su nombre.

