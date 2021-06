G7: Lo más relevante de la cumbre de líderes mundiales

La cumbre de los líderes mundiales del G7 en Cornualles, suroeste de Inglaterra, ha comenzado este viernes y ha puesto fin a más de un año sin grandes reuniones globales por causa del estallido de la pandemia de Covid-19.

Los líderes estarán reunidos en un hotel y un castillo del condado mencionado hasta el domingo, con el presidente estadunidense, Joe Biden, como gran novedad entre los presentes.

El primer ministro británico, Boris Johnson, tomó la palabra para dar la bienvenida a los dirigentes de las siete economías más desarrolladas, más la Unión Europea (UE), que deberán dar respuestas a algunos de los problemas más acuciantes del planeta, desde la vacunación al cambio climático.

Una pandemia ha provocado millones de víctimas en todo el mundo y todavía sigue haciéndolo, la economía ha sufrido un golpe desconocido desde la II Guerra Mundial, y el presidente de la mayor superpotencia, Estados Unidos, ya no es Donald Trump.

El mundo ha acelerado su mutación, que ya era frenética antes del Covid-19, y el G7 pretende aportar respuestas ante un escenario internacional en el que este foro de democracias ricas va perdiendo relevancia.

Por eso, las soluciones que los líderes mundiales del Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos, Canadá y Japón, además de la UE, buscarán a grandes problemas cómo la vacunación o el cambio climático son, además de todo, una pugna por conservar su capacidad de influencia.

Sobre la mesa aparecerán los dos antagonistas que, para los socios de este club, suponen la mayor amenaza a las democracias liberales y el viejo orden internacional: China y Rusia.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los líderes de los países del Grupo de los Siete han acordado seguir con sus políticas de apoyo a la economía global “el tiempo que sea necesario” para crear una recuperación “fuerte y equilibrada”, según un comunicado de la Casa Blanca.

De acuerdo con la nota, las siete economías más desarrolladas buscan que la salida de la crisis generada por la pandemia “beneficie a la clase media y a las familias trabajadoras”.

Estas medidas se sumarían, de adoptarse, al impuesto mínimo global de sociedades que los ministros de Finanzas de este grupo acordaron la pasada semana en una reunión en Londres, y que EU califica de “prioridad”.

