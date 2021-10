G-20: Biden y Macron se reúnen nuevamente tras la crisis de los submarinos

Joe Biden, presidente de Estados Unidos (EU) y su homólogo francés, Emmanuel Macron, se reúnen previo al G-20 este viernes en la Embajada de Francia. El encuentro ocurre tras el conflicto que estalló en septiembre por la venta de submarinos nucleares estadounidenses a Australia conocida como “crisis de los submarinos“.

La cita es en la Embajada francesa, ubicada en la Santa Sede de Roma a las 16:2o horas tiempo local. Dicho lugar es porque ambos viajarán a la cumbre del G-20 que se celebra este sábado en Roma, Italia.

De acuerdo con expertos internacionales, la reunión entre ambos mandatarios es para escenificar su reconciliación después de la crisis.

Es un problema que surgió a raíz de que Australia cancelará el contrato de construcción de submarinos franceses para favorecer el desarrollo de aparatos nucleares de Estados Unidos en unión con el Reino Unido haciendo perder al país galo un contrato millonario.

Today, Australia begins an enhanced trilateral security partnership with the UK and the US to enable deeper cooperation on security and defence capabilities. This is an historic opportunity for our countries to strengthen our nations’ security in uncertain times. #AUKUS

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) September 15, 2021