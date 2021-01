Frenan en EU importación de gel antibacterial de México

Estados Unidos, a través de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), emitió una alerta sanitaria para frenar la importación de gel antibacterial de México.

De acuerdo con el organismo, una muestra de 83% del producto no cumple con los estándares de la FDA para este tipo de artículos.

Detectó que más de la mitad de esa muestra contiene componentes tóxicos, según un comunicado del organismo regulador.

Today, we placed all alcohol-based hand sanitizers from Mexico on a country-wide import alert to help stop potentially dangerous or subpotent products from entering the US: https://t.co/rXNKhYfIrN pic.twitter.com/9h92GF2bi3

— FDA Drug Information (@FDA_Drug_Info) January 26, 2021