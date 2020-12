Francia no ha detectado casos de nueva cepa de COVID-19

Escucha la nota:



El ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, indicó este lunes que “de momento” no se han detectado en Francia casos de la nueva cepa de Covid-19 que ha aparecido en el Reino Unido, país con el que cortó ayer la circulación de pasajeros por un mínimo de 48 horas.

“En los últimos días los científicos han analizado 500 cepas virales y no se ha encontrado esta variante. Esto no significa que no esté circulando”, dijo Véran en la emisora Europe 1.

Sin embargo, y aunque hasta ahora no se hayan detectado casos, indicó que es “muy posible que el virus circule ya”.

Le #COVID19 peut muter, comme tout virus. En 🇬🇧, un variant circule beaucoup. Les scientifiques pensent que les tests et le vaccin restent efficaces, et que la maladie reste la même. Mais il pourrait être plus contagieux. Par précaution, nous fermons donc les frontières. @Europe1 pic.twitter.com/A0VnAuR4Q9 — Olivier Véran (@olivierveran) December 21, 2020

A una semana de que comience la campaña de vacunación en Francia, Véran insistió en que “no se ha identificado ninguna variante del virus en el mundo sobre el que las vacunas no sean eficaces”.

Si fuera el caso, “habría que hacer lo mismo que se hace cada año con la vacuna de la gripe: evolucionar la vacuna. Los científicos saben cómo hacerlo”, dijo.

Francia siguió este domingo el ejemplo de Italia, Alemania, Holanda y otros países que en las últimas horas han limitado sus conexiones con el Reino Unido, después de que hayan detectado allí una nueva variante más contagiosa del coronavirus.

El Gobierno francés ha prohibido la circulación desde ese país durante 48 horas, una medida que entró en vigor la pasada medianoche tanto para los desplazamientos de viajeros como para el de mercancías, por vía ferroviaria, aérea o marítima.

El plazo de 48 horas tiene como objetivo “abrir un tiempo de coordinación” para que los Estados miembros de la UE definan una doctrina común sobre la regulación y el control de los flujos procedentes del Reino Unido, según su nota.

A los ciudadanos franceses que se encuentran allí les piden que hagan una PCR si quieren intentar volver a Francia durante las fiestas.