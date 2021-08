La retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán provocó consecuencias fatales. Este fin de semana se realizó un homenaje a los militares muertos de EU luego del ataque del Estado Islámico.

Fueron 13 los militares que fallecieron el jueves 26 de agosto tras un atentado contra el aeropuerto de Kabul, reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico.

El ataque causó también 18 soldados estadounidenses heridos y decenas de ciudadanos afganos muertos de muertos y lesionados.

A través de la cuenta de Twitter del Cuerpo de Marines de Estados Unidos se compartieron fotografías de los ataúdes de los militares estadounidenses.

U.S. service members assigned to @SPMAGTF_CR_CC are pallbearers for the service members killed in action during operations at Hamid Karzai International Airport, Aug. 27. pic.twitter.com/aMNWa78ivK

Los féretros, cubiertos con la bandera de Estados Unidos, viajaron a bordo de un avión Boeing C-17 Globemaster III y aterrizaron este domingo 29 de agosto en la base aérea de Dover, en Delaware.

“Los miembros del servicio caídos murieron mientras apoyaban operaciones que no eran de combate en Kabul”, señaló el cuerpo de Marines.

“Desaparecidos, pero nunca olvidados”.

Flag-draped transfer cases line the inside of a C-17 Globemaster II Aug. 29, 2021, prior to a dignified transfer at Dover Air Force Base, Delaware. The fallen service members died while supporting non-combat operations in Kabul.

Gone, but never forgotten. pic.twitter.com/7HzJvnFrSD

— U.S. Marines (@USMC) August 29, 2021