Fiscal general de Trump deja la Casa Blanca

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dejará su cargo el próximo 23 de diciembre, según anunció en una carta que publicó el presidente saliente, Donald Trump, con el que ha mantenido una tensa relación.

…Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020