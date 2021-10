Filtran lista de ‘organizaciones peligrosas’ que veta Facebook

La revista electrónica, The Intercept, publicó este miércoles un documento de 100 páginas donde muestra una lista de “organizaciones peligrosas” consideradas por Facebook promovedoras de la violencia.

La lista está dividida en categorías. La primera agrupa a grupos terroristas, criminales o racistas considerados especialmente violentos o peligrosos. La segunda muestra a actores no estatales violentos como lo son las organizaciones paramilitares.

La tercera categoría principal reúne a grupos e individuos que no son directamente sospechosos de acciones violentas, pero cuyo discurso incita a la violencia o al odio.

I obtained Facebook’s secret list of banned dangerous individuals and organizations, which can’t be freely discussed on the company’s platforms, and today we’re publishing it in full. https://t.co/WHBj513Fc5

— Sam Biddle (@samfbiddle) October 12, 2021